إسبانيا تبدأ مسيرتها في كأس يونايتد بفوز على البرازيل

قاد أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا منتخب إسبانيا للفوز 2-1 على نظيره البرازيلي في بداية بطولة كأس يونايتد للتنس للفرق المختلطة في أستراليا اليوم الجمعة مع انطلاق الموسم الجديد بعد توقف قصير بينما تتجه الانظار نحو بطولة أستراليا المفتوحة في الشهر المقبل.

وفاز دافيدوفيتش فوكينا وشريكته في الزوجي المختلط سارة سوريبيس تورمو على الثنائي البرازيلي المكون من بياتريس حداد مايا ومارسيلو ميلو 6-4 و7-5 في المباراة الفاصلة ضمن المجموعة الأولى في البطولة البالغ مجموع جوائزها عشرة ملايين دولار والتي يشارك فيها 18 منتخبا.

وتقام مباريات البطولة في سيدني وبيرث.

وينافس في كأس يونايتد أيضا المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والمصنفة الأولى على العالم البولندية إيجا شيانتيك بينما يستعدان للظهور في أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد والتي تقام في ملاعب ملبورن بارك ما بين 14 و28 يناير كانون الثاني المقبل.

وكان دافيدوفيتش فوكينا الذي يشارك في كأس يونايتد للمرة الأولى منح منتخب إسبانيا التقدم 1-صفر عندما هزم وبكل جدارة منافسه البرازيلي تياجو سيبوث وايلد 6-4 و6-صفر في أول مباراة من نسخة البطولة في موسم 2024.

لكن البرازيل ردت من خلال المصنفة 11 عالميا حداد مايا التي هزمت سوريبيس تورمو 7-6 و6-2 في إعادة للمواجهة الماراثونية بينهما في الدور الرابع في فرنسا المفتوحة في وقت سابق من العام الجاري ليتأجل حسم المواجهة لمباراة الزوجي المختلط.

وسيلتقي المنتخب الأسترالي صاحب الضيافة في وقت لاحق اليوم الجمعة مع نظيره البريطاني.