الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025
English Français عربي

إسبانيا تسحق بلغاريا بثلاثية في افتتاح تصفيات كأس العالم

منذ 16 ثانية
افتتحت إسبانيا مشوارها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز مريح 3-صفر على مضيفتها بلغاريا في المجموعة الخامسة الخميس، بفضل أهداف ميكل أويارزابال ومارك كوكوريا وميكل ميرينو.

وافتتح أويارزابال التسجيل في الدقيقة الخامسة وضاعف الضيوف تقدمهم بعد مرور نصف ساعة عندما سجل كوكوريا هدفه الدولي الأول.

وسجلت إسبانيا الهدف الثالث بعد ثماني دقائق عن طريق ضربة رأس من ميرينو.

ورغم هيمنة منتخب إسبانيا على المباراة، فإنه لم يتمكن من زيادة غلتهم من الأهداف بعد الاستراحة.

وتحل إسبانيا ضيفة على تركيا يوم الأحد المقبل، بينما تسافر بلغاريا لمواجهة جورجيا في اليوم نفسه.

وكانت تركيا قد فازت على جورجيا 3-2 في وقت سابق اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

