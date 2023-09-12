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إسبانيا تقسو على قبرص 6-صفر

منذ 25 ثانية
من مباراة إسبانيا وقبرص

من مباراة إسبانيا وقبرص (رويترز)

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سجل فيران توريس هدفين ليساعد إسبانيا على تحقيق انتصار مريح 6-صفر على قبرص متذيلة الترتيب في تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء في مباراة أصبح فيها معجزة برشلونة الأمين جمال أصغر لاعب يبدأ مع منتخب بلاده على الإطلاق وهو في سن 16 عاما و61 يوما.

وسجل جابي ليمنح أصحاب الأرض التقدم مبكرا في الدقيقة 18 ثم سجل ميكل مورينو الهدف الثاني بعد 15 دقيقة.

وأحرز البديل خوسيلو الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 70 وأنهى توريس وأليكس باينا وتوريس ثانية المهمة لإسبانيا بتسديدات من مدى قريب.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من أربع مباريات. وتتراجع إسبانيا بفارق ست نقاط خلف اسكتلندا المتصدرة لكن لديها مباراة مؤجلة.

    المصدر :
  • رويترز

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