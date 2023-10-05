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إسبانيا تُرجّح استضافة نهائي كأس العالم 2030 على أراضيها

منذ ساعتين
علم إسبانيا

علم إسبانيا

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أعلن القائم بأعمال وزير الرياضة في إسبانيا ميكل إثيتا، اليوم الخميس، أنّ نهائي كأس العالم لكرة القدم 2030 سيقام في بلاده على الأرجح.

وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) بشكل مفاجئ أمس الأربعاء، أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما تلعب أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالًا بمرور 100 عام على المسابقة.

وأبلغ إثيتا محطة أوندا ثيرو الإذاعية، أنّه “من المتوقع أن تقام المباراة النهائية في إسبانيا” مضيفًا أنه من السابق لأوانه تأكيد هذا الأمر.

وأشار إثيتا إلى تعاون الاتحاد الإسباني مع المغرب والبرتغال على المدى الطويل، وتوصلهم لاتفاق متقدم حول كيفية تقسيم المباريات.

    المصدر :
  • رويترز

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