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إسبانيا تُعين "فيسنتي ديل بوسكي" لرئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2024 3:05 مساءً
فيسنتي ديل بوسكي

فيسنتي ديل بوسكي

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قررت الحكومة الإسبانية تعيين فيسنتي ديل بوسكي، المدرب السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم، لرئاسة الجنة الجديدة التي ستشرف على الاتحاد المحلي لكرة القدم في إسبانيا، الثلاثاء 30 نيسان/أبريل 2024.

معلومات عن فيسنتي ديل بوسكي
– ولد فيسنتي ديل بوسكي في 23 ديسمبر 1950.
– لعب لعدة سنوات في صفوف ريال مدريد كلاعب وحقق العديد من الألقاب مع النادي.
– كمدرب، قاد ريال مدريد للفوز بعدة بطولات محلية وأوروبية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.
– حقق نجاحًا كبيرًا مع المنتخب الإسباني، حيث فاز بكأس العالم عام 2010 وكأس الأمم الأوروبية عام 2012.

ويأتي تعيين فيسنتي ديل بوسكي لرئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم في إسبانيا في ظل الاضطرابات الأخيرة التي شهدها الاتحاد.

    المصدر :
  • رويترز

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