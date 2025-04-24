إصابة باتلر في خسارة وريورز أمام روكتس بدوري كرة السلة الأميركي

تألق جالن جرين لينهي المباراة مسجلا 38 نقطة ويقود هيوستن روكتس لمعادلة نتيجة السلسلة في الدور الأول من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالفوز 109-94 على جولدن ستيت وريورز الليلة الماضية.

وفي المباراة الثانية من السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات خسر وريورز جهود جيمي باتلر في أواخر الربع الأول بسبب إصابة في الحوض. وغاب اللاعب عن بقية المباراة وتوجه لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي.

ولم يتأخر هيوستن في النتيجة قط خلال المباراة ووسع الفارق مع منافسه إلى 20 نقطة في الشوط الثاني وحاول وريورز العودة في النتيجة في الربع الثالث.

وفي مباراة أخرى، تصدر جايلن براون قائمة المسجلين في الفريقين برصيد 36 نقطة ليتعافى بوسطن سيلتيكس من غياب كبير مسجليه جيسون تاتوم ويفوز على أورلاندو ماجيك 109-100 في المباراة الثانية من السلسلة بالدور الأول للأدوار الإقصائية للقسم الشرقي.

واستحوذ براون أيضا على عشر كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه. ويتقدم سيلتيكس 2-صفر في السلسلة.

وسجل باولو بانكيرو 32 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لصالح ماجيك.

وتقدم كليفلاند كافاليرز 2-صفر على ميامي هيت في السلسلة بالقسم الشرقي بالفوز عليه 121-112 بفضل 30 نقطة سجلها دونوفان ميتشل من بينها 17 نقطة في الربع الرابع.

وسجل كافاليرز 11 رمية ثلاثية في الربع الثاني في رقم قياسي للفريق بأي ربع بالأدوار الإقصائية.