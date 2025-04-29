إصابة بونجورنو لاعب نابولي في العضلة الضامة

قال نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مدافعه أليساندرو بونجورنو من المقرر أن يغيب عن بقية الموسم بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة بالفخذ الأيمن.

وانفرد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي بعد الفوز على ملعبه 2-صفر أمام تورينو لكن بطل 2023 فقد جهود ظهير إيطاليا الأيسر بونجورنو ولاعب الوسط فرانك أنجيسا بسبب تعرضهما للإصابة بعد مرور حوالى ساعة من المباراة.

وقال نابولي في بيان “”خضع أليساندرو بونجورنو اليوم لفحوص في مستشفى بنيتا جراندي وكشفت عن إصابة قوية في العضلة الضامة الطويلة بالفخذ الأيمن”.

وأضاف الفريق أن اللاعب (25 عاما) بدأ بالفعل عملية تأهيله.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الإصابة ستنهي موسم بونجورنو ولن يتمكن المدرب أنطونيو كونتي من إشراكه في المباريات الأربع المتبقية في السباق على اللقب.

ويحل نابولي ضيفا على ليتشي المهدد بالهبوط يوم السبت المقبل قبل مواجهة جنوة وبارما وكالياري في المباريات الثلاث الأخيرة.

ويتصدر فريق المدرب كونتي الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.