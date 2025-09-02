إصابة فوندروسوفا تهدي سبالينكا التأهل لقبل نهائي بطولة أمريكا للتنس

قال منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، إن ماركيتا فوندروسوفا انسحبت من دور الثمانية بسبب الإصابة لتهدي أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.

وتألقت فوندروسوفا، بطلة ويمبلدون عام 2023، في نيويورك وحققت انتصارين مفاجئين أمام المصنفة السابعة جاسمين باوليني والمصنفة التاسعة إيلينا ريباكينا.

وكانت فوندروسوفا (26 عاما) واحدة من ثلاث لاعبات من التشيك تأهلن إلى دور الثمانية في فلاشينج ميدوز لكن الإصابة عرقلتها مجددا، وذلك بعد أن غابت لفترات طويلة عن الملاعب في المواسم الأخيرة.

وستلتقي سبالينكا حاملة اللقب والمصنفة الأولى مع الأمريكية جيسيكا بيجولا في الدور قبل النهائي في تكرار للمواجهة التي جمعت بينهما في نهائي نسخة العام الماضي.