السبت 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة لويس إنريكي مدرب سان جيرمان بعد حادث دراجة

منذ 39 دقيقة
المدرب لويس إنريكي

المدرب لويس إنريكي

A A A
طباعة المقال

قال نادي باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إن مدربه لويس إنريكي سيخضع لجراحة بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة إثر حادث دراجة هوائية وقع اليوم الجمعة.

ونُقل المدرب الإسباني، البالغ من العمر 54 عاما، إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج عقب الحادث. ولم يكشف باريس سان جيرمان على الفور مدة غيابه عن الملاعب.

ويُعرف لويس إنريكي، الذي تولى مسؤولية باريس سان جيرمان في عام 2023 وقاده إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بأنه من عشاق ركوب الدراجات ويتدرب غالبا على دراجته في باريس وحولها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كيليان مبابي
أوليس ومبابي يقودان فرنسا لبداية مظفرة لتصفيات كأس العالم
تيري دان حارس مرمى فريق دوركينغ واندرارز الجديد
ناد إنجليزي من الدرجة السادسة يتعاقد مع مشجع خمسيني كحارس مرمى طوارئ
ليونيل ميسي
ميسي يشكك في مشاركته في كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة