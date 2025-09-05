إصابة لويس إنريكي مدرب سان جيرمان بعد حادث دراجة

قال نادي باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إن مدربه لويس إنريكي سيخضع لجراحة بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة إثر حادث دراجة هوائية وقع اليوم الجمعة.

ونُقل المدرب الإسباني، البالغ من العمر 54 عاما، إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج عقب الحادث. ولم يكشف باريس سان جيرمان على الفور مدة غيابه عن الملاعب.

ويُعرف لويس إنريكي، الذي تولى مسؤولية باريس سان جيرمان في عام 2023 وقاده إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بأنه من عشاق ركوب الدراجات ويتدرب غالبا على دراجته في باريس وحولها.