الثلاثاء 21 شوال 1445 ﻫ - 30 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إغلاق مدرج بملعب أتليتيكو جزئياً لمباراتين بعد إهانات عنصرية ضد لاعب بيلباو

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

أمر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أتليتيكو مدريد بإغلاق المدرج الجنوبي جزئيا لمباراتين بعدما تعرض نيكو وليامز لاعب أتليتيك بيلباو لإهانات عنصرية في مواجهة الفريقين بدوري الدرجة الأولى يوم السبت الماضي.

وأوقف الحكم خوان مارتينيز مونويرا المباراة في الدقيقة 36 تفعيلا لبروتوكول رابطة الدوري لمكافحة العنصرية بعدما سمع هتافات مسيئة ضد اللاعب الإسباني الدولي (21 عاما) المولود لأبوين من غانا.

كما تقرر تغريم أتليتيكو، الذي لم يرد على طلب رويترز للتعليق، 20000 يورو (21360 دولارا). ويمكن لفريق العاصمة الاستئناف في غضون 10 أيام.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء إن الجزء المغلق من المدرجات لابد أن يعرض رسالة تدين العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في كرة القدم وتدعم اللعب النظيف.

وبعد دقائق من التعرض لإهانات عنصرية، سجل وليامز هدفا وركض أمام المدرج الجنوبي وأشار إلى ساعده في إشارة للون بشرته.

وعقب المباراة التي فاز فيها أتليتيكو 3-1، أبلغ اللاعب منصة دازون “هناك أشخاص أغبياء في كل مكان، لكن لم يحدث شيء، يجب علينا مواصلة القتال ليتغير الأمر شيئا فشيء”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة القدم- تعبيرية
دورتموند قد يستعيد زابيتسر ومالين أمام باريس سان جيرمان
فيسنتي ديل بوسكي
إسبانيا تُعين "فيسنتي ديل بوسكي" لرئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم
دييغو مارادونا
بعد اتهام أطباء بوفاته.. تقرير طبي يفجر مفاجأة عن مارادونا

الأكثر قراءة

علم فرنسا وأمريكا
هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
لقاح- تعبيرية
بعد اعتراف أسترازينكا.. ..خبير مصري يوضح مضاعفات اللقاح
شعار شركة " بيرييه" للمياه المعدنية
في فرنسا.. إتلاف 2 مليون عبوة مياه لسبب لن تتوقعه!