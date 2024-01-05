إقالة فرناندو دينيز من تدريب منتخب البرازيل

قال مصدران مطلعان (الجمعة 5-1-2024) إن المدرب فرناندو دينيز لن يتولى تدريب منتخب البرازيل بعد الآن وأشارا إلى أن دوريفال جونيور مدرب ساو باولو قد يحل محله.

ويرتبط دينيز، الذي تم تعيينه مؤقتا، بعقد مدته عام واحد لكنه قاد البرازيل في ست مباريات في تصفيات كأس العالم 2026 وتعرض لثلاث هزائم وتعادل واحد وحقق انتصارين. وكان دينيز يتولى تدريب البرازيل بجانب عمله مع فلومينينسي الذي فاز معه بكأس ليبرتادوريس العام الماضي.

وقال أحد المصادر “رحيل دينيز يعود إلى نتائج المنتخب التي لم تكن على المستوى المتوقع”.

وتحتل البرازيل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف مصدر آخر “اتصل إدنالدو (رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي) برئيس فلومينينسي (ماريو بيتنكورت) ليشكره على السماح لدينيز بتدريب المنتخب حين احتاجه.

“ثم اتصل بدينيز نفسه ليخبره بأنه يبحث عن مدرب جديد وأنه لن يكون ضمن الخطط بعد العثور على بديله”.

ويأتي رحيل المدرب عن المنتخب الوطني ضمن خطط رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتغيير استراتيجية الفريق لعام 2024.

وكان الاتحاد البرازيلي يتطلع لشغل كارلو أنشيلوتي للمنصب هذا العام، لكن المدرب الإيطالي فضل تجديد عقده مع ريال مدريد.

والآن، فإن المدرب المفضل لدى رودريجيز لقيادة الفريق هو دوريفال وفقا للمصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن اسمها.