إقالة فليك من تدريب ألمانيا بسبب النتائج السلبية

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة هانز فليك من تدريب المنتخب الوطني الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية اليوم الأحد.

وتأتي الإقالة بعد الخسارة 4-1 أمام اليابان وديا أمس السبت، وقبل مواجهة فرنسا وديا استعدادا لاستضافة بطولة أوروبا 2024.

وقال الاتحاد في بيان بموقعه على الإنترنت “بناء على اقتراح رئيس الاتحاد الألماني بيرند نيوندورف، تقرر إقالة هانز فليك ومساعديه من المنتخب بأثر فوري”.

وسيتولى رودي فولر وهانز فولف وساندرو فاجنر تدريب المنتخب بشكل مؤقت خلال مواجهة فرنسا يوم الثلاثاء المقبل في دورتموند.

الجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا لم يعرف طريق الانتصار في آخر خمس مباريات، حيث تجرع الهزيمة أمام بلجيكا، أوكرانيا، هولندا، كولومبيا وأخيرا اليابان.