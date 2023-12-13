إقالة مدرب منتخب "بيرو" بعد سلسلة من النتائج السيئة

أعلن اتحاد بيرو لكرة القدم أنّه أقال خوان رينوسو مدرب المنتخب الأول من منصبه اليوم الأربعاء، بعد سلسلة من النتائج السيئة في المباريات الأولى لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتذيل منتخب بيرو ترتيب تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) المؤهلة إلى كأس العالم برصيد نقطتين بعد تعادلين وأربع هزائم.

وتم تعيين رينوسو في 2022 بدلًا من الأرجنتيني ريكاردو جاريكا الذي قاد منتخب بيرو للتأهل إلى كأس العالم 2018 وذلك للمرة الأولى من 36 عامًا.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد بيرو لكرة القدم: “اليوم من واجبنا أن نعلن أنه تم التوصل لأفضل تفاهم لإنهاء مهمته (رينوسو) كمدرب ونعرب عن أطيب تمنياتنا له بالنجاح في الخطوات التالية من حياته المهنية”.

ويخوض منتخب بيرو منافسات بطولة كوبا أميركا العام المقبل ضمن المجموعة الأولى، التي تضم الأرجنتين حاملة اللقب وتشيلي واحد المنتخبات المتأهلة من تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وستعود بيرو لاستئناف مشاركتها في تصفيات كأس العالم في سبتمبر/ أيلول المقبل، بخوض مباراتين ضد كولومبيا والإكوادور.