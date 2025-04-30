إلغاء بطاقة حمراء لمهاجم بورنموث إيفانيلسون

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن مهاجم بورنموث إيفانيلسون أفلت من عقوبة إيقاف لثلاث مباريات بعد أن نجح النادي المنافس في الدوري الممتاز في الاستئناف ضد بطاقة حمراء نالها اللاعب أمام مانشستر يونايتد.

وطُرد اللاعب البرازيلي (25 عاما) خلال تعادل بورنموث 1-1 مع يونايتد يوم الأحد الماضي بعدما قرر حكم الفيديو المساعد تغليظ العقوبة من الإنذار إلى بطاقة حمراء عقب تدخله على الظهير الأيمن نصير مزراوي.

وكان من المقرر أن يغيب إيفانيلسون، الذي سجل 11 هدفا في 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، عن مباريات في الدوري أمام أرسنال وأستون فيلا ومانشستر سيتي قبل إلغاء البطاقة الحمراء.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “ألغت لجنة مستقلة عقوبة إيقاف إيفانيلسون لثلاث مباريات بعد استئناف ناجح ضد قرار الطرد”.

ويحل بورنموث صاحب المركز العاشر ضيفا على أرسنال يوم السبت.