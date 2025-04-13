إلغاء نتيجة هولكنبرغ في البحرين.. والسبب صادم!

تقرر إلغاء نتيجة نيكو هولكنبرغ سائق ساوبر بجائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد بعد تآكل اللوح السفلي لسيارته في الواقعة الثانية من نوعها في آخر ثلاثة سباقات.

وأنهى السائق الألماني السباق في المركز 13 لكن مراقبي السباق وجدوا بعد السباق أن سُمك اللوح الخشبي الموجود أسفل السيارة أقل من الحد الأدنى البالغ تسعة ملليمترات.

وكان المنظمون قد استبعدوا البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من سباق جائزة الصين الكبرى، حيث احتل المركز السادس، لنفس السبب.

ويحتل ساوبر، الذي سيصبح فريق مصنع أودي اعتبارا من العام المقبل، المركز الأخير في الترتيب العام للصانعين بعد أربعة سباقات.