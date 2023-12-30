إلغاء نهائي السوبر التركي في العاصمة السعودية الرياض.. إليكم الأسباب

قال موسم الرياض المسؤول عن تنظيم مباراة نهائي السوبر التركي لكرة القدم والتي كانت مقررة بين فريقي غلطة سراي وفناربخشه في الرياض أمس الجمعة إن عدم التزام الفريقين “بما تم الاتفاق عليه هو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة”.

وأضاف موسم الرياض في بيان عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي غلطة سراي وفناربخشه التي كان من المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

“كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية”.

وأضاف بيان موسم الرياض “تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني التركي وإبراز العلم التركي داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، ورغم ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة”.

وقال الناديان والاتحاد التركي للعبة في بيان مشترك صدر عبر منصة (إكس) “تقرر تأجيل كأس السوبر 2023… لموعد لاحق نتيجة لقرار مشترك اتخذناه مع ناديينا، بسبب بعض المشكلات في تنظيمها”.

ولم يتضح موعد إقامة المباراة أو مكانها. كما وجه البيان الشكر لاتحاد الكرة والسلطات في السعودية على الجهد المبذول لاستضافة الحدث.

وذكرت تقارير إخبارية أن من أبرز هذه المشكلات رغبة الناديين في أن يرتدي لاعبوهما قمصانا تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة خلال الإحماء قبل المباراة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن مسؤولين سعوديين رفضوا هذا الطلب دون أن تتضح الأسباب وإن الناديين رفضا في المقابل خوض المباراة على ملعب الأول بارك.