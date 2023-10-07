إلى عشاق كرة القدم... هذا ما ينتظركم

سيكون، اليوم السبت، حافلاً في ملاعب كرة القدم حول العالم، حيث تلتقي كوريا الجنوبية مع اليابان في نهائي دورة الألعاب الآسيوية، فيما تبرز مواجهات عدة في البطولات الأوروبية الكبرى.

وهنا برنامج مباريات اليوم السبت (بتوقيت مكة المكرمة):

*دورة الألعاب الآسيوية (النهائي): كوريا الجنوبية – اليابان (15:00).

*الدوري الإنكليزي (المرحلة الثامنة): لوتون تاون – توتنهام (14:30)، بيرنلي – تشيلسي وإيفرتون – بورنموث وفولهام – شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد – برنتفورد (17:00)، كريستال بالاس – نوتنغهام فوريست (19:30).

*الدوري الإسباني (المرحلة التاسعة): قادش – جيرونا (15:00)، ريال مدريد – أوساسونا (17:15)، ريال مايوركا – فالنسيا (19:30)، إشبيلية – رايو فاليكاو (22:00).

*الدوري الإيطالي (المرحلة الثامنة): إنتر – بولونيا (16:00)، جوفنتوس – تورينو (19:00)، جنوى – ميلان (21:45).

*الدوري الألماني (المرحلة السابعة): بوروسيا دورتموند – أونيون برلين ولايبزيغ – بوخوم وأوغسبورغ – دارمشتات وشتوتغارت – فولفسبورغ (16:30)، فيردر بريمن – هوفنهايم (19:30).

*الدوري الفرنسي (المرحلة الثامنة): متز – نيس (18:00)، رينس – موناكو (22:00).

*الدوري السعودي (المرحلة التاسعة): الأخدود – الهلال (18:00)، الخليج – الرائد والوحدة – الفيحاء (21:00).