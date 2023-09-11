إليوت أندرسون يتصدر العناوين قبل مواجهة اسكتلندا وإنجلترا

تصدر إليوت أندرسون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد العناوين قبل مواجهة اسكتلندا وإنجلترا الودية في ملعب هامبدن بارك غدا الثلاثاء 12\9\2023 حيث يحرص البلدان على استقطاب اللاعب الواعد البالغ عمره 20 عاما للدفاع عن ألوانهما دوليا.

واختير أندرسون، المولود في إنجلترا، لتشكيلة اسكتلندا لمباراة قبرص في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكنه انسحب بسبب الإصابة مما يعني أن خياراته لا تزال مفتوحة.

ويراقب مدرب اسكتلندا ستيف كلارك ومدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت أندرسون الذي لعب مع اسكتلندا في مختلف الفئات العمرية وظهر لأول مرة مع منتخب 21 عاما العام الماضي.

وقال كلارك “نرغب في انضمام هذا اللاعب ولا يزال أمام إليوت فرصة للاختيار.

“عندما ينتهي هذا المعسكر سألقي نظرة على ما فعلناه وما لدينا من خيارات. سنستخلص المعلومات قبل الوصول لقرار”.

ولم يغب انسحاب أندرسون من تشكيلة اسكتلندا عن ساوثجيت.

وقال مدرب إنجلترا “استدعاه منتخب اسكتلندا في وقت سابق هذا الشهر ولا أعرف ما هو وضعه في الوقت الحالي. لقد انسحب من مباراة قبرص.

“دعونا نرى. نرغب بالتأكيد في وجوده معنا”.

ولد أندرسون في وايتلي باي في إنجلترا ولكنه مؤهل للعب مع اسكتلندا من خلال جدته المولودة في جلاسجو.