الأحد 25 صفر 1445 ﻫ - 10 سبتمبر 2023 |
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إنتر ميامي يواصل انتصاراته في غياب ميسي

منذ 17 دقيقة
ميسي يواصل التألق برفقة انتر ميامي

ميسي يواصل التألق برفقة انتر ميامي

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واصل إنتر ميامي انتصاراته في غياب ليونيل ميسي وتفوق 3-2 على سبورتنج كانساس سيتي بفضل ثنائية ليوناردو كامبانا في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم الليلة الماضية.

وغاب النجم الأرجنتيني وسبعة لاعبين آخرين عن صفوف ميامي للانشغال بالمباريات الدولية ورغم ذلك حافظ الفريق على سلسلة خالية من الهزيمة في 12 مباراة على التوالي بجميع المسابقات.

تأخر إنتر ميامي بهدف مبكر لدانييل سالوي في الدقيقة التاسعة لكن صاحب الضيافة تعافى بهدفين متتاليين من كامبانا.

وأضاف فاكوندو فارياس الهدف الثالث بعد مرور ساعة وقلص آلان بوليدو الفارق لكانساس سيتي في الدقيقة 78 لكن فريق المدرب تاتا مارتينو صمد ليخرج منتصرا.

ويبقى إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي برصيد 28 نقطة من 26 مباراة بفارق ست نقاط عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.

وسجل ميسي هدفا من ركلة حرة ليقود الأرجنتين بطلة العالم للفوز 1-صفر على الإكوادور في مستهل تصفيات كأس العالم 2026 وسيزور بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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