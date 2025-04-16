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إنتر ميلان يبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 2-2 مع بايرن

منذ 11 دقيقة
لاعبو إنتر ميلان

لاعبو إنتر ميلان

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تأهل إنتر ميلان إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 4-3 في مجموع المباراتين على بايرن ميونيخ بعد تعادلهما 2-2 في مباراة إياب دور الثمانية على استاد سان سيرو اليوم الأربعاء.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وضع هاري كين بايرن في المقدمة في المباراة ليسيطر التعادل في مجموع المباراتين بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن بعد ست دقائق سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر.

وبدا أن إنتر ميلان حسم المباراة بعد ثلاث دقائق أخرى عندما سجل بنجامين بافار برأسه من ركلة ركنية لكن بايرن ضمن نهاية متوترة لجماهيره عندما سجل إيريك داير هدف التعادل قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة.

وتمكن أصحاب الأرض من الصمود تحت ضغط شديد في الدقائق الأخيرة وتقدموا لمواجهة برشلونة في الدور قبل النهائي حيث لا يزال متصدر الدوري الإيطالي في طريقه لتحقيق الثلاثية.

    المصدر :
  • رويترز

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