إنتر ميلان يتغلب على فيرونا 1-صفر ليظل قريباً من نابولي المتصدر

حافظ إنتر ميلان على آماله الضعيفة في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بانتصاره 1-صفر على ضيفه هيلاس فيرونا اليوم السبت بفضل ركلة جزاء مبكرة سجلها كريستيان أصلاني بعدما أراح الفريق لاعبيه قبل استضافة برشلونة في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وحافظ الفوز على استمرار الصراع على اللقب، إذ يملك إنتر 74 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر الذي فاز 1-صفر على ليتشي في وقت سابق اليوم قبل آخر ثلاث جولات بالدوري. ويحتل فيرونا المركز 15.

ومع خوض إنتر ميلان إياب قبل النهائي على أرضه أمام برشلونة يوم الثلاثاء المقبل بعد التعادل 3-3 في إسبانيا، كان المدافع يان بيسيك الوحيد الذي احتفظ بمكانه من المباراة السابقة.

وبدأ إنتر ميلان بقيادة المدرب سيموني إنزاجي المباراة بقوة وسجل بعد تسع دقائق عندما نفذ أصلاني ركلة جزاء بنجاح إثر احتسابها بعد لمسة يد من نيكولاس فالنتيني ليمنح صاحب الأرض التقدم.

لكن الفريق تراجع في الشوط الثاني، وتحولت المباراة إلى معركة في وسط الملعب شهدت فقدان الكرة كثيرا وهجمات لم تسفر عن شيء، ليتمكن إنتر من الحفاظ على فوزه.