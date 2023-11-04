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إنتر ميلان يحافظ على الصدارة بفوزه في ملعب أتلانتا

منذ 32 دقيقة
لاعبو إنتر ميلان

لاعبو إنتر ميلان (رويترز)

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أحرز هاكان شالهان أوغلو ولاوتارو مارتينيز هدفا في كل شوط اليوم السبت ليمنحا فريقهما إنتر ميلان الفوز 2-1 على مضيفه أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليضمن فريق المدرب سيموني إنزاجي الاحتفاظ بالصدارة لأسبوع آخر.

ومنح شالهان أوغلو التقدم لإنتر من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة وضاعف مارتينيز النتيجة بتسديدة عند القائم البعيد قبل أن يقلص جيانلوكا سكاماكا الفارق لأصحاب الأرض بعد مرور ساعة من البداية.

ووسع إنتر، الذي يملك 28 نقطة من 11 مباراة، الفارق مؤقتا في الصدارة إلى خمس نقاط أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي يحل ضيفا على فيورنتينا غدا الأحد.

ويحتل أتلانتا، الذي استقبل أول هدف على أرضه هذا الموسم، المركز الخامس برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين خلف نابولي صاحب المركز الرابع الذي تغلب على سالرنيتانا متذيل الترتيب 2-صفر في وقت سابق اليوم بفضل هدفي جياكومو راسبادوري وإليف إلماس.

    المصدر :
  • رويترز

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