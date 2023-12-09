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إنتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي برباعية في أودينيزي

منذ 31 دقيقة
لاعبو إنتر ميلان

لاعبو إنتر ميلان (رويترز)

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فاز إنتر ميلان على ضيفه أودينيزي 4-صفر بعدما هيمن على مجريات المباراة ليستعيد صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

ويبتعد إنتر بفارق نقطتين أمام يوفنتوس ثاني الترتيب، الذي رفع رصيده إلى 36 نقطة بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نابولي حامل اللقب أمس الجمعة.

وقال مارتينيز لشبكة سكاي سبورت إيطاليا “ليس من السهل اللعب دائما بعد فوز يوفنتوس، لكن كان من المهم الرد.

“إنه فريق رائع بالتأكيد، نعمل بجد كل يوم في التدريبات، ويمكنك رؤية تأثير المدرب (سيموني إنزاجي)، نحن نلعب بأفكاره في كرة القدم”.

وافتتح إنتر التسجيل من ركلة جزاء سددها هاكان شالهان أوغلو بنجاح في الدقيقة 36 بعد مخالفة ارتكبها المدافع نيهوين بيريز ضد مارتينيز، بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.

وبعد خمس دقائق أطلق فيدريكو ديماركو تسديدة لا تصد بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك بعد تمريرة من شالهان أوغلو، قبل أن يسجل ماركوس تورام بعد دقيقتين بعد تمريرة هنريخ مخيتاريان العرضية داخل منطقة الجزاء.

وحاول أودينيزي، الذي يحتل المركز 16 في الترتيب، التسجيل لكن الهدف الذي أحرزه المهاجم لورينتسو لوكا في الدقيقة 67 لم يحتسب لوجوده في موقف تسلل. قبل أن يسجل لاوتارو مارتينيز هدفا بتسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة 85 ليختتم فوزا مقنعا للفريق.

وأضاف مارتينيز “نلعب بضغط متقدم وهذا يسمح لنا باستعادة الكرة سريعا وخلق الفرص للتسجيل وإبقاء المنافس في الخلف. أنا فخور للغاية، أعمل بجد لمساعدة زملائي وفريقي. يجب علي فقط مواصلة العمل”.

    المصدر :
  • رويترز

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