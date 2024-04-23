الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنتر ميلان يفوز بالدوري الإيطالي بعد تغلبه على إيسي ميلان 2-1

منذ 5 دقائق
فريق انتر ميلان

فريق انتر ميلان

A A A
طباعة المقال

‬قال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أنه كان على وشك البكاء بعد أن أصبح فريقه أول من يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في قمة ميلانو بعد فوزه 2-1 على ميلان أمس الاثنين.

وسجل فرانشيسكو أتشيربي وماركوس تورام هدفا في كل شوط ليحصد إنتر لقبه 20 للدوري الإيطالي ويحقق فوزه السادس على التوالي على ميلان الذي سجل هدفا متأخرا عبر فيكايو توموري.

واحتفل مارتينيز، هداف الدوري برصيد 23 هدفا، بأول ألقابه للدوري كقائد لإنتر بعد فوزه باللقب أيضا عام 2021.

وقال مارتينيز (26 عاما) لمنصة دازون “الآن، أشعر أنني أريد البكاء لأننا بذلنا جهدا كبيرا وعانينا كثيرا ولذلك نستحق هذه الفرحة. أهدي (الفوز بالدوري) لعائلتي في الأرجنتين وأطفالي وزملائي وكل المشجعين.

“لقد أخبرت اللاعبين أننا في موقف لم يحدث من قبل، وكان علينا استغلال هذه الفرصة بأقصى درجة ممكنة للفوز على أرض ميلان”.

وقال الدولي الأرجنتيني إنه حريص على البقاء في إنتر رغم عدم الانتهاء من الاتفاق على تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو حزيران 2026.

وقال “أتمنى ذلك (تمديد العقد مع إنتر) علينا التوصل لاتفاق مع النادي”.

وقال جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان لشبكة سكاي إيطاليا إنهم يجرون محادثات بشأن عقد جديد لمدة خمس سنوات مع المهاجم.

وأضاف “(لن تكون هناك مشاكل بشأن التمديد)، بالتأكيد يملك مارتينيز الولاء والانتماء للنادي بعد فوزه بلقبه السابع مع إنتر”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة السلة الأمريكية
"ناجتس" يتقدم 2-صفر على "ليكرز" في الجولة الأولى بالأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكية
محمد صلاح
كاراغر: بعد سلسلة من الانتقادات صلاح لا يلعب بشكل جيد
كرة القدم
لابورتا رئيس برشلونة: قد نطلب إعادة مباراتنا ضد ريال مدريد

الأكثر قراءة

رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس
حزمة مالية كبرى في طريقها إلى لبنان من أجل اللاجئين.. ماذا كشف رئيس قبرص؟
جبران باسيل
تيارات داخل "التيار الوطني" في جبيل.. باسيل يزرع "الشقاق"!
إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان