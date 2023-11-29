إنتر ميلان ينتفض في تعادله مع بنفيكا بدوري الأبطال

قلب إنتر ميلان تأخره بثلاثة أهداف دون رد ليتعادل 3-3 مع بنفيكا في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء بعدما سجل جواو ماريو ثلاثية من الأهداف لصالح الفريق البرتغالي.

وهذه المرة الأولى التي يعود فيها إنتر من تأخره بثلاثة أهداف بدوري الأبطال، ليحرم بنفيكا من تحقيق فوزه الأول على الفرق الإيطالية بعد سبع مواجهات في المسابقات الأوروبية الكبرى.

ويتساوى إنتر، الذي تأهل بالفعل لدور الستة عشر، مع ريال سوسيداد برصيد 11 نقطة، بينما يتذيل بنفيكا المجموعة برصيد نقطة واحدة متأخرا بثلاث نقاط عن سالزبورج صاحب المركز الثالث.

ويستضيف إنتر نظيره ريال سوسيداد في مباراته الختامية بالمجموعة يوم 12 ديسمبر كانون الأول، وهي مباراة يحتاج فريق المدرب سيموني إنزاجي للفوز بها لتصدر المجموعة، بينما يلعب بنفيكا أمام سالزبورج في مباراته الأخيرة على أمل التأهل للدور الأوروبي.

وافتتح بنفيكا التسجيل في الدقيقة الخامسة بعدما هيأ كاسبر تنجستيدت الكرة بضربة رأس إلى جواو ماريو الذي وضعها في شباك فريقه السابق.

بعدها استغل إخفاق إنتر في إبعاد الكرة بعد ثماني دقائق ليضاعف تقدم فريقه قبل أن يكمل ثلاثيته في الدقيقة 34 عندما وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وبات جواو ماريو ثاني لاعب يسجل ثلاثية في مرمى إنتر في دوري الأبطال بعد أن فعل ذلك جاريث بيل مع توتنهام هوتسبير في 2010.

وعانى إنتر للدخول في المباراة وحصل على فرصته الأولى عندما تصدى حارس بنفيكا أناتولي تروبين لانفراد من أمام ماركو أرناوتوفيتش.

لكن أرناوتوفيتش قلص الفارق بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، بينما سجل دافيد فراتيسي الهدف الثاني بعد سبع دقائق بتسديدة مباشرة متقنة.

وأكمل أليكسيس سانشيز عودة فريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 72 بعدما قام نيكولاس أوتاميندي بعرقلة ماركوس تورام داخل منطقة الجزاء.

ولعب بنفيكا بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة بعد طرد أنتونيو سيلفا بسبب التحام مع نيكولو باريلا.

وكان إنتر قريبا من تحقيق الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تسديدة باريلا القوية من مدى بعيد ارتطمت بالعارضة.