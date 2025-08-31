إنتر يتلقى هزيمة صادمة 2-1 أمام أودينيزي في سان سيرو

تعرض إنتر ميلان لخسارة مفاجئة 2-1 على أرضه أمام أودينيزي اليوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إذ تقدم بهدف دينزل دمفريس لكن الضيوف ردوا بهدفين خلال الشوط الأول.

وفاز إنتر في مباراته الأولى 5-صفر على ملعبه أمام تورينو لكنه بدا بعيدا عن مستواه اليوم رغم افتتاحه التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق دمفريس إثر تمريرة من ماركوس تورام.

وبدا أودينيزي أكثر خطورة قبل تلقي الهدف وبعده.

وفي الدقيقة 29 احتسب الحكم ركلة جزاء ضد دمفريس بسبب لمسة يد، ونفذها كينان ديفيز مسجلا التعادل.

وأضاف آرثر عطا هدف التقدم لأودينيزي قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول إذ تلقى تمريرة من ديفيز وسدد الكرة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة من الشباك.

وقال كوستا رونيايتش مدرب أودينيزي لمنصة دازون “بعد الموسم الماضي، أدركت أين يمكننا التحسن وكان عطا واحدا من اللاعبين الذين يمكن الاستفادة بإمكانات أكبر منهم”.

وأضاف “الآن أصبح بالتأكيد أكثر خطورة”.

وكثف إنتر ضغطه الهجومي في الشوط الثاني وتلقى تورام عرضية من فيدريكو ديماركو لكنه سدد الكرة فوق العارضة، وبعدها أسكن ديماركو الكرة في الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وقال تورام لقناة إنتر ميلان التلفزيونية “علينا أن نبدأ المباريات بالطريقة التي بدأنا بها الشوط الثاني”.

وأضاف “من خلال اللعب بهذه الطريقة سنكون قادرين على قلب الموازين”.

وكاد ديفيز أن يعزز تقدم أودينيزي عندما توغل ببراعة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة في النهاية بجوار القائم.

وواصل إنتر ضغطه بحثا عن التعادل لكن أودينيزي دافع بقوة ليحقق أول فوز له على ملعب إنتر منذ عام 2017.

وقال رونيايتش “في الشوط الثاني، كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا… تراجعنا إلى نصف ملعبنا، ودافعنا بتركيز شديد”.

وتجمد رصيد إنتر ميلان، الذي يدربه كريستيان كيفو، عند ثلاث نقاط متأخرا بفارق ثلاث نقاط خلف كل من نابولي حامل اللقب ويوفنتوس وروما وكريمونيزي الصاعد حديثا، وبفارق نقطة واحدة خلف أودينيزي.