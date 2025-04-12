إنتر يعزز صدارته للدوري بالفوز 3-1 على كالياري

حقق إنتر ميلان فوزا سهلا نسبيا وتغلب 3-1 على ضيفه كالياري اليوم السبت ليعزز موقعه في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مع اقتراب الموسم من نهايته.

ومع تبقي ست جولات على نهاية الموسم، يحتل إنتر صدارة الدوري متقدما بفارق ست نقاط أمام نابولي صاحب المركز الثاني والذي يستضيف إمبولي يوم الاثنين.

وفرض إنتر سيطرته في المباراة خلال 13 دقيقة فقط، إذ تقدم عندما سدد ماركو أرناوتوفيتش الكرة بقوة من مسافة قريبة في الشباك.

وعزز لاوتارو مارتينيز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 26، بتسديدة رائعة لكرة مرت فوق حارس كالياري إيليا كابريلي لدى تقدمه.

ورفض كالياري الاستسلام وبدأ الشوط الثاني بقوة ليقلص الفارق بعد ثلاث دقائق فقط عندما غابت الرقابة عن روبرتو بيكولي ليطلق كرة بضربة رأس ارتطمت بالأرض ثم ارتدت في الزاوية العليا اليسرى من المرمى.

لكن الزخم الذي صنعه الفريق الضيف تراجع بشكل كبير في الدقيقة 55 عندما ارتقى يان بيسيك لكرة من ركلة ركنية وحولها بضربة رأس إلى داخل الشباك مسجلا ثالث أهداف إنتر.