إنتر سيواجه مهمة صعبة لتكرار إنجاز الوصول لنهائي دوري الأبطال

أشار سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان أن فريقه سيواجه مهمة صعبة لتكرار إنجاز الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم العام الماضي مع تأهبه لخوض أولى مبارياته في نسخة العام الجاري أمام ريال سوسيداد غدا الأربعاء.

وخسر إنتر 1-صفر أمام مانشستر سيتي في إسطنبول في نهائي أرفع مسابقة للأندية في أوروبا الموسم الماضي بعد هدف في الشوط الثاني سجله رودري.

وقال إنزاجي للصحفيين اليوم الثلاثاء “(الموسم الماضي كان الوصول إلى النهائي) رحلة رائعة. هذا العام نبدأ الرحلة مرة أخرى أمام منافس قوي”.

وأضاف “سنلعب كما فعلنا العام الماضي ونعلم أنه سيكون من الصعب تكرار ما حققناه لكننا نريد المحاولة مرة أخرى”.

بدأ فريق المدرب إنزاجي الموسم بشكل رائع حيث حقق أربعة انتصارات من أصل أربع مباريات في الدوري الإيطالي ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

وأكد إنزاجي كيف أصبحت عقلية إنتر أقوى بعد النتائج الرائعة الموسم الماضي.

وقال “كانت رحلة رائعة، دون أن ننسى تلك المجموعة الصعبة التي كان علينا التغلب عليها. الآن يأتي الجزء الصعب، لكن الأولاد يعرفون أنه من خلال العمل الجاد يمكننا القيام بأشياء ممتازة”.

في المقابل، كانت بداية سوسيداد للموسم الحالي باهتة ليجد نفسه في المركز 11 في الدوري الإسباني برصيد ست نقاط فقط من خمس مباريات.

وحذر إنزاجي (47 ​​عاما) من أن سوسيداد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، يمثل تحديا كبيرا أمام إنتر.

وقال “إنه فريق منظم للغاية مع مدرب يعمل هناك منذ عدة سنوات كما أن الكثير من اللاعبين استمروا في الفريق.

“لا يمكن التنبؤ بالنتيجة، نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لأن ريال سوسيداد فريق قوي. يملك لاعبين رائعين يمتازون بالقوة والمهارات العالية”.

وأضاف “علينا أن نكون في غاية الصلابة دفاعيا ثم الهجوم كفريق واحد”.

ويلعب إنتر في المجموعة الرابعة إلى جانب سوسيداد وسالزبورج وبنفيكا.