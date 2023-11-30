إنجلترا تتقدم للمركز الثالث بتصنيف الفيفا وتطمح للصدارة

عادت إنجلترا إلى المركز الثالث في تصنيف المنتخبات الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد تجاوزها تصفيات بطولة أوروبا 2024 دون هزيمة بينما تراجعت البرازيل إلى خارج المراكز الأربعة الأولى في القائمة.

وبهذا تعادل إنجلترا أعلى مركز تصل إليه في التصنيف العالمي للمنتخبات بينما اوضح المدرب جاريث ساوثجيت للاعبيه أن الوصول لصدارة القائمة يبقى على رأس الأولويات.

وقال ساوثجيت في وقت سابق من الشهر الجاري عندما توقع عودة الفريق للمركز الثالث عالميا الذي سبق له الوصول إليه في 2021 “نحن على بعد مركزين مما نطمح للوصول إليه.

“هل هدف الوصول للمركز الأول يحركني؟ نعم لأنك في النهاية تحقق هذا من خلال الحفاظ على استمرار تميزك.”

وظلت الأرجنتين بطلة العالم على رأس القائمة بينما احتلت فرنسا المركز الثاني وبلجيكا المركز الرابع.

وبسبب هزيمتين متتاليتين أمام كولومبيا والأرجنتين تراجع منتخب البرازيل إلى المركز الخامس.

وتراجعت سويسرا أربعة مراكز إلى المركز 18 بينما كانت جزر القمر صاحبة أكبر تقدم بعد أن قفزت تسعة مراكز لتصل إلى المركز 119 بعد انتصارات متميزة في مواجهة جمهورية افريقيا الوسطى وغانا.