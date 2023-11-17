إنجلترا تضمن صدارة المجموعة في تصفيات أوروبا بفوز باهت على مالطا

‭‭ ‬‬ضمنت إنجلترا التصنيف الأول في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بفوزها الصعب 2-صفر على ضيفتها مالطا لتتصدر المجموعة الثالثة اليوم الجمعة وهو انتصار لن يتذكره المشجعون طويلا.

ولم يكن يفصل فريق المدرب جاريث ساوثجيت صاحب الأداء الباهت عن منتخب مالطا صاحب المركز 171 في التصنيف العالمي حتى الدقيقة 75‭‭ ‬‬ إلا الهدف المبكر الذي سجله إنريكو بيبي بالخطأ في مرماه إذ واجهت إنجلترا بعض اللحظات المقلقة.

وضاعف القائد هاري كين الفارق لإنجلترا بتسجيله الهدف 62 لبلاده بعد عمل جيد من بوكايو ساكا قبل أن يتم إلغاء هدف لديكلان رايس بداعي التسلل.

وشهدت المباراة القليل من اللمحات الجميلة حيث أهدر لاعبو إنجلترا الفرصة لإثبات قدراتهم للمدرب ساوثجيت.

وتأهلت إنجلترا بالفعل لنهائيات العام المقبل في ألمانيا وضمن الفوز على مالطا تصدر المجموعة الثالثة بغض النظر عما سيحدث ضد مقدونيا الشمالية يوم الاثنين.

ويملك فريق المدرب ساوثجيت 19 نقطة من سبع مباريات مقابل 13 نقطة لإيطاليا التي فازت على مقدونيا الشمالية وهو نفس رصيد أوكرانيا.

وقال ساوثجيت “لقد كانت مباراة لم نبدأ فيها بشكل جيد، وإذا لم تبدأ بشكل جيد فمن الصعب السيطرة على المباراة.

“سبق أن قدم اللاعبون أداء جيدا في مباريات كثيرة ولذلك لن أهاجمهم. لم نقدم المستوى الذي يليق بنا لكننا حققنا الفوز في النهاية”.

وسيقول ساوثجيت، الذي كانت مباراته الأولى مع المنتخب في 2016 أمام مالطا أيضا، إن العمل الشاق تم بالفعل بعد تحقيق انتصارات رائعة على أرضه وخارجها على إيطاليا بطلة أوروبا.

وسيشير أيضا إلى غياب لاعبين بارزين مثل جود بلينجهام بسبب الإصابة.

لكن لا يمكن الهروب من حقيقة أن لاعبيه كان يجب أن يجدوا أنه من الأسهل بكثير التغلب على منتخب مالطا الشجاع الذي لا يملك أي نقاط وسجل هدفين فقط في المجموعة.

وفي ظل وجود بعض لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء، كان أداء إنجلترا فاترا في الشوط الأول الذي شهدت فيه مالطا عددا أكبر من المحاولات التهديفية، وبدت أكثر نشاطا ويمكن أن تعتبر نفسها غير محظوظة بالتأخر.