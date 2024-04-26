الجمعة 17 شوال 1445 ﻫ - 26 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنزو فرنانديز يُغيب عن تشيلسي حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة

منذ 3 ساعات
إنزو فرنانديز

إنزو فرنانديز

A A A
طباعة المقال

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة 26 نيسان/أبريل 2024، إن لاعب وسطه إنزو فرنانديز خضع لعملية جراحية ومن ثم فإنه سيغيب عن آخر ست مباريات للنادي في الموسم الحالي

وشارك اللاعب الأرجنتيني الدولي أساسيا من البداية في هزيمة تشيلسي الكبيرة 5-صفر أمام أرسنال الثلاثاء الماضي قبل استبداله في الشوط الثاني.

وكان فرنانديز أصيب بفتق في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال النادي اللندني في بيان في ساعة متأخرة من الليلة الماضية “خضع إنزو فرنانديز لعملية جراحية لإصلاح إصابة في أسفل البطن والآن سيبدأ عملية إعادة التأهيل. ولهذا السبب سيغيب عن بقية مباريات تشيلسي هذا الموسم.”

ويأتي غياب فرنانديز بمثابة ضربة أخرى لتشيلسي التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز والذي سيحل ضيفا على أستون فيلا الرابع في القائمة غدا السبت.

وتأمل الأرجنتين في تعافي فرنانديز ومشاركته في كأس كوبا أمريكا في الولايات المتحدة في يونيو حزيران ويوليو تموز هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

دراجة نارية- تعبيرية
مارك ماركيز يتطلع للقيادة لأحد المصنعين الموسم المقبل
فلادلفيا يفوز على نيكس في دوري السلة الأمريكي
أرنه سلوت
مدرب "فينورد" يعبر عن رغبته في تولي تدريب ليفربول

الأكثر قراءة

مستشفى في لبنان
بين الوزارة والجمعية.. "فيلم" مستوصفات طويل!
كيف علّق "حزب الله" على زعم إسرائيل قتل "نصف" قيادييه العسكريين؟
مطار رفيق الحريري الدولي
ماذا تفعل طائرة تحمل عبارة "تل أبيب" في مطار رفيق الحريري؟