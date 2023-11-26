إنكلترا تودّع مدربها السابق تيري فينابلز بعد صراع مع المرض

توفي المدرب تيري فينابلز، الذي قاد إنكلترا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 1996 وبرشلونة الإسباني إلى نهائي كأس أندية أوروبا (دوري أبطال اوروبا حالياً) عام 1986، عن عمر يناهز 80 عاماً، حسب ما أعلنت عائلته في بيان، اليوم الأحد.

وذكرت العائلة في بيانها: “لقد دمرنا تمامًا فقدان الزوج والأب الرائع الذي فارق الحياة بسلام أمس بعد صراع طويل مع المرض”.

تابعت: “نود أن نطلب منح الخصوصية في هذا الوقت الحزين للغاية للسماح لنا بالحزن على فقدان هذا الرجل الجميل، الذي كنا محظوظين جداً بوجوده في حياتنا”.

وأصبح فينابلز محبوباً لدى مشجعي كرة القدم الإنكليزية بعدما قاد “الأسود الثلاثة” بشكل رائع إلى نصف نهائي بطولة أوروبا عام 1996 التي استضافتها إنكلترا، بما في ذلك الفوز الساحق على هولندا 4-1.

لكنّ إنكلترا عادت وخسرت في دور الاربعة بركلات الترجيح أمام ألمانيا، التي أحرزت اللقب لاحقاً.

كما كان على وشك قيادة برشلونة الى لقب المسابقة الاوروبية المرموقة عام 1986 قبل ان يخسر في النهائي امام ستيوا بوخارست الروماني بركلات الترجيح.

كما استمتع فينابلز – المعروف باسم “أل تل” – بفترة ناجحة مع فريق توتنهام، الذي كان يضم اللاعب الرائع والمثير للجدل بول غاسكوين – وأحرزا معًا لقب كأس إنكلترا عام 1991.

وفاز فينابلز باللقب أيضاً كلاعب مع النادي اللندني عام 1967، علماً أن مسيرته كلاعب شهدت تنقله بين تشيلسي (1960-66) وتوتنهام (66-69) وكوينز بارك راينجرز (69-74) وغيرهم.