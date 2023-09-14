إيران تصّدم كريستيانو رونالدو وتعزله عن العالم

من المقرر أن يحل النصر ضيفًا على برسيبوليس في إيران – بعد إلغاء قرار الأرض المحايدة – يوم 19 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ووجه عزة الله زرغامي وزير السياحة الإيراني، صدمة إلى كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، تزامنا مع المواجهة المرتقبة ضد نادي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن عن إلغاء الملاعب المحايدة بين السعودية وإيران، مشيرا لخوض المباريات بنظام الذهاب والإياب في ملعب كل فريق.

وزير السياحة الإيراني يصدم رونالدو

ونفى زرغامي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، وجود أي استثناءات لبعثة النصر، عن طريق منحهم شرائح إنترنت مجاني، أثناء فترة وجودهم في بلاده لمواجهة بيرسبوليس.

وكان رضا درويش الرئيس التنفيذي لنادي بيرسبوليس، قد كشف عن توفير شرائح انترنت لا محدود مجانية للاعبين النصر ومرافقيهم، وذلك بعد تواصله مع شركة إيرانسل للإتصالات من أجل حسم هذا الأمر.

وأكد وزير السياحة، أن كريستيانو رونالدو حال وجوده في إيران، ورغبته في التواصل مع عائلته عليه تثبيت تطبيق Yes and Ita، بالإضافة لقيامهم بنفس الأمر حتى يتمكنوا من التواصل معه.

وأشار إلى أن الحكومة لا تمنح بطاقات اتصال مجانية، مؤكدا عدم وجود هذا الاحتمال في الوقت الحالي.