إيساك يبدي امتنانه لنيوكاسل رغم الوداع الفاتر

أبدى ألكسندر إيساك، اليوم الثلاثاء، امتنانه لنيوكاسل يونايتد وجماهيره بعد انتقاله إلى ليفربول في صفقة قياسية بريطانية، وذلك رغم موجة الانتقادات التي واجهها والوداع الفاتر الذي شهده في سانت جيمس بارك.

وأبدى مشجعو نيوكاسل شعورا بالمرارة أمس الاثنين بعد أن تعاقد ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (168.86 مليون دولار)، وذلك في أعقاب تدهور مكانة المهاجم السويدي في نيوكاسل بعد أن كشف رغبته في الرحيل وتم تجميده فعليا.

وقال إيساك عبر حسابه على إنستجرام، مع إيقاف التعليقات على المنشور “أود أن أبدي امتناني لزملائي في الفريق، والإداريين، وقبل كل شيء، مدينة نيوكاسل وجميع المشجعين الرائعين على السنوات الثلاث التي لا تُنسى التي قضيناها معا”.

وأضاف “معا، كتبنا التاريخ وصعدنا بالنادي إلى المكانة التي ينتمي لها حقا. تشرفت بأن أكون جزءا من هذه الرحلة، من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلى الفوز بأول لقب خلال أكثر من 70 عاما. ممتن للأبد. شكرا لنيوكاسل”.

وكان أبرز ما لفت الانتباه في نهاية العلاقة التي كانت محل احتفال في وقت سابق، هو بيان نيوكاسل المقتضب المكون من 37 كلمة والذي صدر قبل 18 ساعة من منشور اللاعب على إنستجرام، إذ أكد البيان إتمام الصفقة القياسية البريطانية لكنه تجاهل أي ذكر لأهداف اللاعب أو مساعدة الفريق في الفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي.

وقالت رابطة مشجعي نيوكاسل على منصة إكس أمس الاثنين “مهما يحقق ألكسندر إيساك في مسيرته، سيظل في الأذهان دائما الطريقة التي تصرف بها هذا الصيف. تصرفه دمر سمعته في كرة القدم إلى الأبد”.

وسيشارك إيساك مع السويد في مباراتيها بتصفيات كأس العالم أمام سلوفينيا يوم الجمعة وكوسوفو بعدها بثلاثة أيام، وهي أول مشاركة له هذا الموسم بعد غيابه عن جميع مباريات نيوكاسل قبل انطلاق الموسم وبعده.