إيساك يتدرب مع منتخب السويد بعد انتقاله إلى ليفربول في صفقة قياسية

عاد ألكسندر إيساك أخيرا إلى ملعب التدريب اليوم الثلاثاء بعد انتقاله إلى ليفربول بمبلغ 125 مليون جنيه إسترليني (168.86 مليون دولار) والذي جعله أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وبعد أن أجبره ناديه السابق نيوكاسل يونايتد على التدرب بمفرده بينما كان الغموض يكتنف صفقة انتقاله إلى ليفربول، ابتسم إيساك بينما كان يقوم بالإحماء مع زملائه في منتخب السويد في ستوكهولم قبل مباراتي سلوفينيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم.

ولم تظهر على اللاعب أي علامات إرهاق رغم أنه وصل لفندق إقامة الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد الإعلان عن صفقة انتقاله إلى ليفربول لينهي ملحمة طويلة.

وقال زميله المهاجم فيكتور يوكريش الذي مر بفترة شد وجذب خلال الصيف للصحفيين عندما سئل عما إذا كان مرتاحا لأن المسألة برمتها قد تم حلها مع إغلاق نافذة الانتقالات “كلنا كنا نريد أن تنتهي الأمور على هذا النحو.

“ليس أمرا ترغب أن تبقى عالقا فيه إلى الأبد، نعيش من أجل (اللعب). نتطلع الآن لخوض المباريات التي تنتظرنا”.

وبذل كل من إيساك ويوكريش، الذي انتقل من سبورتنغ لشبونة إلى أرسنال في صفقة وصلت قيمتها إلى 63 مليون جنيه إسترليني، قصارى جهدهما لإقناع نادييهما السابقين بتحقيق رغبتهما في الانتقال مما أثار غضبا جماهيريا واتهامات بأن اللاعبين يتمتعان بسلطة كبيرة.

ومع ذلك، رفض يوكريش هذه الفكرة.

وقال “أعتقد أن الأندية تملك سلطة أكبر”.

وأضاف “عندما يكون اللاعب غير مرغوب فيه في النادي، فالأمر عكس ذلك تماما. ليس لديه أي سلطة، ويمكن للنادي أن يفعل ما يريد”.

وتملك السويد الآن رفاهية وجود اثنين من أفضل المهاجمين في العالم عندما تبدأ مشوارها في تصفيات كأس العالم خارج أرضها أمام سلوفينيا يوم الجمعة.

ورغم أنه رفض الخوض في تفاصيل بشأن كيفية توظيف إيساك في الملعب فإن مدرب السويد يون دال توماسون قال إن المهاجم “قد يقلب نتيجة المباراة”.

ومهما حدث، يتطلع يوكريش إلى التعاون مجددا مع رأس حربة ليفربول الجديد.

وقال “لعبنا مباريات قليلة سويا وشعرنا بانسجام رائع. هز الشباك وكذلك فعلت أنا وصنعنا أهدافا لبعضنا البعض. لذا أعتقد أنه من الجيد أن نستمر في هذه الشراكة”.