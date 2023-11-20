إيطاليا تتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2024 بعد تعادل سلبي مع أوكرانيا

تأهلت إيطاليا إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024 بعد تعادلها دون أهداف مع أوكرانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات اليوم الاثنين.

واستحوذت إيطاليا، التي ستشارك للمرة الثامنة على التوالي في بطولة أوروبا، على الكرة وصنعت المزيد من الفرص لكن أوكرانيا استبسلت في الدفاع بينما بحثت عن فرص من خلال الهجمات المرتدة رغم أنها لم تتمكن من هز الشباك. واحتلت إيطاليا المركز الثاني برصيد 14 نقطة مع أوكرانيا صاحبة المركز الثالث لكن بسجل أفضل في المواجهات المباشرة.

وأنهى الفريق التصفيات بفارق ست نقاط خلف إنجلترا التي ضمنت التأهل بعد فوزها على إيطاليا 3-1 على ملعب ويمبلي في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ولا يزال بوسع أوكرانيا حجز مكان لها في البطولة عبر الملحق في مارس آذار.

وستقام قرعة الملحق يوم الخميس في مدينة نيون.