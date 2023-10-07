إيغا شفيونتيك إلى نهائي دورة الصين المفتوحة

حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالمياً، فوزاً سهلاً على الأميركية كوكو غوف، لتبلغ المباراة النهائية من دورة الصين المفتوحة لكرة المضرب لدى السيدات.

وانتصرت شفيونتيك على غوف، بطلة فلاشينغ ميدوز، بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-3، ملحقة بالأميركية خسارتها الأولى في 17 مباراة.

واستغلّت البولندية الأفضلية في وقت مبكر من المجموعة الأولى، ولم تمنح غوف التي بدت مصابة وارتكبت أخطاء عدة، أي فرصة للعودة إلى المباراة.

ولم تهدر شفيونتيك أي وقت لكسر إرسال منافستها مرتين وحسم المجموعة الأولى، عندما ضربت الأميركية كرة في الشبكة.

وكسرت البولندية، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، إرسال منافستها مرة أخرى في الشوط الأول من المجموعة الثانية، قبل أن تتوقف المباراة موقتاً بينما تلقت غوف العلاج من إصابة واضحة في الكتف.

بعد ذلك، واصلت شفيونتيك من حيث توقفت وحققت الفوز في المجموعة الثانية بسيناريو الأولى ذاته.

وتقام دورة الصين المفتوحة للمرة الأولى منذ 2019، بعد اتباع الصين سياسة متشدّدة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وكان الإيطالي يانيك سينر حسم لقب الرجال، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً.