إيفرتون يتعاقد مع غريليش على سبيل الإعارة لموسم واحد

لاعب وسط المنتخب الإنكليزي لكرة القدم جاك غريليش

أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع لاعب وسط منتخب إنجلترا جاك جريليش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من مانشستر سيتي.

ودفع مانشستر سيتي 100 مليون جنيه إسترليني (135.08 مليون دولار) لأستون فيلا مقابل ضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في 2021 لكنه خرج من حسابات المدرب بيب جوارديولا ويسعى للحصول على بعض الوقت للعب قبل كأس العالم العام المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أن إيفرتون، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر ويدربه ديفيد مويز، لديه الخيار لجعل الصفقة دائمة مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في نهاية فترة الإعارة.

