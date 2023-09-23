إيفرتون يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

حقق إيفرتون فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وتفوق 3-1 على برنتفورد اليوم السبت.

وبعد شوط أول شهد العديد من الفرص المهدرة وانتهى بالتعادل 1-1، ارتقى جيمس تاركوفسكي لركلة ركنية نفذها دوايت ماكنيل وسجل هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة 67، وأضاف زميله دومينيك كالفرت-لوين الهدف الثاني في شباك الحارس مارك فليكن بعد أربع دقائق.

وخرج إيفرتون بهذا الفوز من منطقة الهبوط، وتقدم إلى المركز 15 برصيد أربع نقاط، وترك برنتفورد صاحب المركز 12 برصيد ست نقاط يواصل البحث عن انتصاره الأول على ملعبه هذا الموسم.

ومنح عبدولاي دوكوري التقدم بهدف لإيفرتون في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية، لكن ماتياس ينسن تعادل لبرنتفورد بالدقيقة 28.

وكان بوسع إيفرتون أن يضيف أكثر من هدف، ولم يكن محظوظا عندما سدد دوكوري كرة ارتدت من العارضة في منتصف الشوط الأول.

وتعرض كيفن شاده المنضم في صفقة قياسية لنادي برنتفورد للإصابة خلال فترة الإحماء، وشارك كين لويس-بوتر بدلا منه.