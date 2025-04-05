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إيفرتون يفرض التعادل على أرسنال ويسدي معروفا لليفربول

منذ 3 ساعات
الدوري الإنجليزي الممتاز - إيفرتون ضد أرسنال

الدوري الإنجليزي الممتاز - إيفرتون ضد أرسنال

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أسدى إيفرتون معروفا كبيرا لجاره ليفربول بتعادله 1-1 مع أرسنال المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب جوديسون بارك اليوم السبت.

وأدرك إليمان ندياي التعادل لإيفرتون لينهي تقدم الفريق الضيف عن طريق لياندرو تروسار.

يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 31 مباراة، بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي سيحل ضيفا على فولهام غدا الأحد. أما إيفرتون، فصعد للمركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة من 31 مباراة متقدما بفارق 15 نقطة عن منطقة الهبوط.

تقدم أرسنال في الدقيقة 34 بأول تسديدة على المرمى في المباراة إذ سمحت ضربة رأس سيئة في وسط الملعب لرحيم سترلينج بالانفراد بالكرة ومررها إلى تروسار الذي لمس الكرة وسددها منخفضة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وحصل إيفرتون على ركلة جزاء بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما أعاق مايلز لويس سكلي لاعب إيفرتون جاك هاريسون داخل منطقة الجزاء وسجل ندياي هدفه التاسع هذا الموسم في كل المسابقات ليضع آمال أرسنال المتراجعة في الفوز باللقب في مهب الريح.

    المصدر :
  • رويترز

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