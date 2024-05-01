إيقاف العداءة الأولمبية لوهاليث بعد سقوطها في اختبار منشطات

قالت وحدة النزاهة في ألعاب القوى إنها أوقفت العداءة أنجيلينا ناداي لوهاليث التي شاركت في سباق 1500 متر في ألعاب 2016 و2021 ضمن فريق اللاجئين الأولمبي بعد اكتشاف تعاطيها مادة محظورة رياضيا.

وتواجه لوهاليث، التي ولدت في جنوب السودان وكانت آخر مسابقة شاركت فيها بطولة العالم لاختراق الضاحية في بلجراد في أواخر مارس آذار الماضي، عقوبة الإيقاف لأربع سنوات.

وهي ثالث عضو من فريق اللاجئين الأولمبي خلال الأشهر القليلة الماضية يسقط في اختبار منشطات.

وتم إيقاف متسابق الموانع المولود في المغرب فؤاد أدبافضيل، الذي شارك في بطولة العالم 2019 في الدوحة، لمدة ثلاث سنوات في ديسمبر كانون الأول بعد أن اعترف باستخدام مادة محظورة.

كما عوقب دومينيك لوكولونج أتيول، وهو عداء آخر للمسافات المتوسطة أصله من جنوب السودان ومقيم الآن في كينيا، بعد أن سقط في اختبار للمنشطات في مارس آذار.

وتدعم اللجنة الأولمبية الدولية 73 رياضيا لاجئا في مسعاهم للتأهل لأولمبياد باريس هذا العام.

وكان فريق اللاجئين في طوكيو قبل ثلاث سنوات يتألف من 29 رياضيا.