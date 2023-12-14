إيقاف العداء الإيطالي عبد الواحد أربع سنوات وتجريده من ميدالية أوروبية

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى الخميس إيقاف العداء الإيطالي أحمد عبد الواحد لمدة أربع سنوات وتجريده من ميداليته الفضية في بطولة أوروبا لألعاب القوى 2022 بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات.

وفاز عبد الواحد بالميدالية الفضية في بطولة أوروبا في ميونيخ في أغسطس\آب من العام الماضي لكن عينة البول التي قدمها كشفت عن وجود مادة ميلدونيوم وهي مادة محظورة على قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وعوقب العداء البالغ من العمر 27 عاما بالإيقاف مؤقتا في سبتمبر\أيلول العام الماضي ورغم نفيه مرارا وتكرارا استخدام مادة ميلدونيوم عن عمد فإن وحدة النزاهة أصدرت هذه العقوبة بعد أن أكدت العينة الثانية الخاصة به أيضا وجود المادة المحظورة.

وقالت وحدة النزاهة في بيان “جميع نتائج الرياضي التي حصل عليها في بطولة أوروبا 2022 ومنذ 19 أغسطس 2022 (سيتم) استبعادها… مع كل العواقب المترتبة على ذلك بما في ذلك مصادرة أي ألقاب وجوائز وميداليات ونقاط وجوائز مالية وأموال حصل عليها”.

وأضافت وحدة النزاهة أنه يمكن لعبد الواحد استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية خلال 30 يوما.