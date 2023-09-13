إيقاف توفولو لاعب فورست خمسة أشهر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، إيقاف هاري توفولو لاعب نوتنجهام فورست خمسة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه نحو 21 ألف جنيه إسترليني (26000 دولار) بعدما أقر بارتكاب 375 مخالفة لقواعد الاتحاد المتعلقة بالمراهنات.

ووقعت المخالفات بين عامي 2014 و2017 عندما كان توفولو لاعب نورويتش سيتي ولعب معارا في سويندون تاون وروثرهام يونايتد وبيتربورو يونايتد وسكونثورب يونايتد.

وقال الاتحاد في بيان “تقرر إيقاف هاري توفولو لاعب نوتنجهام فورست خمسة مع إيقاف التنفيذ حتى نهاية موسم 2024-2025 وتغريمه 20956.22 جنيه إسترليني لسوء التصرف فيما يتعلق بقواعدنا ذات الصلة بالمراهنات”.

وأضاف “أقر المدافع بخرق المادة ئي1 (ب) من قواعد الاتحاد الإنجليزي 375 مرة بين 22 يناير 2014 و18 مارس 2017 وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة هذه العقوبات بعد جلسة استماع”.