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إيقاف حارس مرمى باريسس سان جيرمان مباراتين

منذ 37 دقيقة
جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما

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قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الليلة الماضية إنها عاقبت جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بالإيقاف لمباراتين بسبب خشونته الواضحة خلال التحام تسبب في طرده في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-صفر في ملعب لوهافر الأحد الماضي.

وطرد الحارس الإيطالي الدولي في الدقيقة العاشرة بعد تدخل متهور على خوسيه كازيمير لاعب لوهافر في محاولة غير موفقة لإبعاد الكرة خارج منطقة جزائه.

وبسبب هذا الإيقاف سيغيب دوناروما عن مباراتي حامل اللقب في الدوري أمام نانت وليل في الجولتين المقبلتين لكنه سيكون بوسعه المشاركة في مباراة فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني في ملعب الأخير الأربعاء المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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