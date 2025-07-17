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إيقاف حاملة الرقم القياسي العالمي للماراثون مؤقتاً.. والسبب؟

منذ 16 ساعة
روث تشيبنجيتيتش

روث تشيبنجيتيتش

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أعلنت وحدة النزاهة لألعاب القوى اليوم الخميس إيقاف الكينية روث تشيبنجيتيتش حاملة الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون مؤقتا لتعاطيها مادة محظورة رياضيا.

وقالت الوحدة في بيان إن المادة المحظورة رياضيا، وهي مدرة للبول، وُجدت في عينة قدمتها العداءة في 14 مارس آذار الماضي.

وقال بريت كلوتير رئيس وحدة النزاهة “لم توقف الوحدة تشيبنجيتيش مؤقتا وقت الإخطار، ومع ذلك، في 19 أبريل، آثرت الإيقاف المؤقت الطوعي أثناء التحقيق الذي تجريه وحدة النزاهة.

“خلال الأشهر الفاصلة، واصلت وحدة النزاهة تحقيقاتها وأصدرت اليوم إشعارا بالاتهام وفرضت إيقافا مؤقتا خاصا بها”.

وقالت الوحدة إن المادة المحظورة رياضيا تستخدم لعلاج احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، مضيفة أن مدرات البول قد تستغل لإخفاء وجود مواد محظورة أخرى في البول.

وحققت تشيبنجيتيتش الرقم القياسي العالمي للماراثون في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي في شيكاجو بزمن قدره ساعتان وتسع دقائق و56 ثانية لتصبح أول امرأة تنهي السباق دون ساعتين و10 دقائق.

وفي أبريل نيسان، انسحبت تشيبنجيتيش من ماراثون لندن، قائلة في ذلك الوقت إنها “لم تكن في ذهنية أو بدنية مناسبة” تمكنها من تقديم أفضل ما لديها.

    المصدر :
  • رويترز

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