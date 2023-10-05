إيقاف رياضيين في ألعاب آسيا بسبب المنشطات

قالت الوكالة الدولية لفحوص المنشطات إن الأوزبكي أليكسي فوموفسكي والفلبينية أريانا إيفانجليستا المنافسين في سباقات الدراجات سقطا في اختبارات للكشف عن المنشطات خلال دورة ألعاب آسيا المقامة حاليا في هانغتشو الصينية وبناء على ذلك أوقفا بصفة مؤقتة ومنعا من المنافسة.

وخضع فوموفسكي (22 عاما) للفحص في 28 سبتمبر أيلول الماضي خلال أحد منافسات الدورة بينما خضعت إيفانجليستا لفحص خارج المنافسات في 24 من الشهر الماضي.

وقالت الوكالة الدولية لفحوص المنشطات وهي المسؤولة عن فحوص المنشطات في الدورة الآسيوية الحالية إنه سيكون بوسع الرياضيين الموقوفين بصفة مؤقتة طلب فحص العينة الثانية لكل منهما.