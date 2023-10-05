الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيقاف رياضيين في ألعاب آسيا بسبب المنشطات

منذ ساعة واحدة
دورة ألعاب آسيا

دورة ألعاب آسيا

A A A
طباعة المقال

قالت الوكالة الدولية لفحوص المنشطات إن الأوزبكي أليكسي فوموفسكي والفلبينية أريانا إيفانجليستا المنافسين في سباقات الدراجات سقطا في اختبارات للكشف عن المنشطات خلال دورة ألعاب آسيا المقامة حاليا في هانغتشو الصينية وبناء على ذلك أوقفا بصفة مؤقتة ومنعا من المنافسة.

وخضع فوموفسكي (22 عاما) للفحص في 28 سبتمبر أيلول الماضي خلال أحد منافسات الدورة بينما خضعت إيفانجليستا لفحص خارج المنافسات في 24 من الشهر الماضي.

وقالت الوكالة الدولية لفحوص المنشطات وهي المسؤولة عن فحوص المنشطات في الدورة الآسيوية الحالية إنه سيكون بوسع الرياضيين الموقوفين بصفة مؤقتة طلب فحص العينة الثانية لكل منهما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

من مباراة برشلونة وبورتو
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ينتزع فوزاً صعباً من بورتو
جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي يسجل هدفه الثالث أمام لايبزيج
هدفان متأخران يقودان مانشستر سيتي للفوز 3-1 على لايبزيج
ليلة قاسية.. باريس سان جيرمان يسقط بخسارة مدوية أمام نيوكاسل

الأكثر قراءة

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
أرقام غير صحيحة.. توضيح من مفوضية اللاجئين بشأن مساعدات السوريين
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
تعرض زوجة الياس الحصروني لحادث سير
وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير