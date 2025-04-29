إيقاف لاعب التنس الأسترالي بيرسل 18 شهرا بسبب المنشطات

قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس اليوم الثلاثاء إن الأسترالي ماكس بيرسل، بطل منافسات الزوجي في البطولات الأربع الكبرى مرتين، قبل الإيقاف لمدة 18 شهرا بعد انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات.

واعترف بيرسل بانتهاك القواعد المتعلقة باستخدام “طريقة محظورة” بعد تلقيه دون علمه جرعة فيتامينات في الوريد أعلى من الحد المسموح به وهو مئة ميليجرام في فترة 12 ساعة ودخل في إيقاف مؤقت في منتصف ديسمبر كانون الأول.

وقال حينها إنه أبلغ المركز الطبي بأنه رياضي محترف، وأن الحقنة يجب أن تكون أقل من مئة ميليجرام.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن اللاعب (27 عاما) تلقى حقنا بالوريد يزيد عن 500 ميليجرام مرتين في أواخر عام 2023، لكن تعاونه الكامل ومشاركته للمعلومات أثناء التحقيق سمح بتخفيض العقوبة بنسبة 25 بالمئة.

وقالت كارين مورهاوس الرئيسة التنفيذية للوكالة الدولية لنزاهة التنس “هذه القضية لا تتعلق بلاعب جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادة محظورة، لكنها توضح أن قواعد مكافحة المنشطات أوسع من ذلك.

“كما يظهر أن الوكالة الدولية لنزاهة التنس تنظر للمعلومات القادمة من عدة مصادر بهدف أساسي يتمثل في حماية كل من تشمله قواعد مكافحة المنشطات في رياضة التنس، وضمان تكافؤ الفرص للجميع”.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة إيقاف بيرسل في 11 يونيو حزيران 2026، بعد الأخذ في الاعتبار الفترة التي قضاها بالفعل.

وسيفقد أيضا نتائجه وجوائزه المالية من تاريخ انتهاكه الأول لقواعد مكافحة المنشطات في 16 ديسمبر 2023 وحتى أول عينة سلبية لاحقة له في الثالث من فبراير شباط 2024.

كما سيتم منع بيرسل من اللعب أو التدريب أو حضور أي بطولات تنس معتمدة من قبل أعضاء الوكالة الدولية لنزاهة التنس المستقلة، والتي أنشأتها سلطات التنس المختلفة.

ويُعد بيرسل، الذي فاز بلقب زوجي الرجال في ويمبلدون عام 2022 وبطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، أحدث فائز ببطولة كبرى ينتهك قواعد المنشطات.

وقبلت إيجا شيانتيك الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة أربع مرات الإيقاف لمدة شهر العام الماضي بعد ثبوت تناولها مادة محظورة بعد تلوث أدوية النوم الخاصة بها.

وتمت تبرئة المصنف الأول عالميا يانيك سينر من أي مخالفات بعد فشله في اختبارين لمادة منشطة محظورة لكنه قبل الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا العام بعد اتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).