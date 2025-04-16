إيقاف ليون لاعبة برشلونة لمباراتين.. والسبب صادم!

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الأربعاء، أن مدافعة برشلونة مابي ليون تعرضت للإيقاف لمباراتين من قبل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب لمسها بشكل غير لائق لمدافعة إسبانيول دانييلا كاراكاس خلال مباراة قمة قطالونيا في فبراير شباط الماضي.

وتم اتهام ليون “بانتهاك خصوصية كاراكاس” في العاشر من فبراير بعد أن بدا أنها لمست بشكل غير لائق مدافعة إسبانيول في منطقة الفخذ أثناء قول شيء لها خلال وقوفهما داخل منطقة الجزاء من أجل ركلة ثابتة، بعد 15 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

وأعرب نادي إسبانيول عن “استيائه التام وإدانته” لتصرفات ليون ودعم المدافعة الكولومبية.

ولم تستجب رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لطلب رويترز للتعليق على الأمر على الفور.

ونفت اللاعبة (29 عاما) هذه الاتهامات، قائلة إنه “لم يكن هناك أي اتصال بأجزائها الخاصة (كاراكاس)”.

وأضافت “لم أتدخل في أي وقت، ولم يكن ذلك ما أقصده، في خصوصية زميلتي زميلتي المحترفة دانييلا كاراكاس”.

وأمضت ليون عقوبة الإيقاف الأولى لمباراة واحدة في نهاية الأسبوع الماضي ضد أتليتيكو مدريد، وستغيب عن مباراة برشلونة المقبلة في الدوري ضد إشبيلية.

وفشل برشلونة، الذي يتقدم بأربع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، في الاستئناف الذي تقدم به بشأن الإيقاف.