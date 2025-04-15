إيقاف مبابي لمباراة واحدة بعد طرده خلال لقاء ألافيس بسبب تدخل عنيف

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد سيتم إيقافه لمباراة واحدة بعد تدخله العنيف ضد أنطونيو بلانكو لاعب ألافيس.

وتلقى اللاعب الفرنسي بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الأحد الماضي ضد ألافيس بسبب تدخل عنيف ضد لاعب الوسط بلانكو، حيث ألغى الحكم قراره الأولي بإعطائه البطاقة الصفراء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقضت لجنة الإنضباط بالاتحاد الإسباني للعبة بأن الطرد يستوجب فرض عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على الأقل بموجب المادة 130 من لوائحها.

وعقب الواقعة، اعتذر مبابي لبلانكو وزملائه في ريال مدريد. وسيغيب مبابي عن مباراة ريال مدريد القادمة أمام أتليتيك بيلباو يوم الأحد.

كما سيخضع مانو سانشيز لاعب ألافيس، الذي طُرد بسبب تدخل مماثل ضد فينيسيوس جونيور في نفس المباراة، للإيقاف لمباراة واحدة أيضا.