إيقاف 12 مباراة.. عقوبة رادعة تنتظر نجم ريال مدريد

قالت مصادر صحفية، إن عقوبة مغلظة تنتظر مدافع ريال مدريد، بعد المباراة الأخيرة التى جمعت الفريق ضد جيرونا بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

وفاز نادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، على حساب نظيره جيرونا بنتيجة 3-0، ضمن مباريات بطولة دوري الدرجة الاولى الإسباني “الليجا” لموسم 2023-2024.

وكانت مواجهة ريال مدريد وجيرونا تلعب في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب مونتيليفي معقل الفريق الخاسر، ليستعيد المرينجي صدارة الليجا برصيد 21 نقطة.

عقوبة رادعة تنتظر نجم ريال مدريد

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن ناتشو فيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد مهدد بالابتعاد عن صفوف الملكى لـ 12 مباراة كاملة، بسبب تدخله العنيف ضد بورتو لاعب جيرونا.

ولم يتمكن اللاعب من استكمال المباراة، حيث تم نقله مباشرة إلى المستشفى، لتشخيص حالته خلال الساعات المقبلة.

وأكدت، بأنه حال تعرض بورتو لإصابة قاسية، فإن العقوبة الموقعة ضد ناتشو، ستكون أكثر قوة، بحيث أن لائحة الدوري الإسباني، تنص على عقوبة اللاعب من 4 إلى 12 مباراة، وذلك بحسب نوع الإصابة والتدخل العنيف الذي حدث.